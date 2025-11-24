Bağcılarda bulunan Plevne Parkında 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Malazgirt caddesinde bulunan özel bir işletmeye ait Plevne Parkında iddiaya göre 4 çocuk oyuncaklarda elektik akımına kapıldı. Olayı fark eden vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.