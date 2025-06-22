Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi de YKS’de öğrencilerin ve velilerin mağdur olmaması adına ilçede geniş kapsamlı tedbirler aldı. Belediye ekipleri, geç kalan öğrencileri de sınava yetiştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi, gençlerin geleceğini etkileyecek bu önemli günde rahat bir sınav geçirmeler için yoğun mesai yaptı. Ekipler, öğrencilerin ve velilerin mağdur olmaması adına YKS sürecinde dikkat çeken tedbirler uygulandı. Okul çevrelerinde sessizliği sağladı. Bu kapsamda hafta sonu kurulan semt pazarlarının günleri değiştirildi ve okul çevresindeki inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca düğün konvoylarının sınav saatlerinde yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Geç kalanlar, motosiklette okula götürüldü

Ayrıca belediyeye bağlı zabıta ekipleri, sınavın yapıldığı okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması, trafik akışının düzenlenmesi ve sınava geç kalan öğrencilerin zamanında okullarına ulaştırılması için yoğun mesai harcadı. Aynı zamanda metro çıkışlarında hazır bekleyen kasklı motorize ekipler, sınav saatine yetişememe riski taşıyan adaylara destek oldu. Motosiklete bindirilen öğrenciler sınava girecekleri okula götürüldü. Tüm bu düzenlemelerle sınavın iki oturumu da sessiz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirildi.

Sınavlar sorunsuz tamamlandı

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için görev yapan belediye ekipleri, sınav öncesi ve sınav süresince okul çevrelerinde gerekli tüm önlemleri alarak öğrencilerin dikkatinin dağılmaması adına özveriyle çalıştı. İlçe genelinde alınan önlemler sayesinde sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Gençlerimizin yanındayız

Sınav süreci boyunca görev alan ekiplere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız "Gençlerimizin hayallerine ulaşma yolculuğunda yanlarında olmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla tüm ekiplerimizle sınav sürecini sorunsuz geçirmek için sahadaydık. Öğrencilerimizin başarısı için elimizden geleni tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi