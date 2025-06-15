Eskişehir’de bulunan Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki Doğum Ünitesi’nde Babalar Günü’nde baba olan vatandaşlar için sürpriz yapılıp pasta kesildi. Babalar günün de baba olan Fenerbahçeli baba Murat Sarıkaya, "Oğlum Hasan Ata’nın gelmesi ile birlikte Fenerbahçe’nin şansının da döneceğine inanıyorum. Oğlumun yeni yaşını da şampiyonluklarla kutlayacağız" dedi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde Babalar günü vesilesiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Babalar Günün de eşi doğum yapan veya doğuma giren babalar için pasta hazırlanarak, sürpriz yapıldı. Etkinlikte babalar ve baba adayları Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu’ya teşekkür ederken, başhekim de babaların gününü kutladı.

Murat Metin ve Demet Demir Sarıkaya çifti Babalar Günü’nde Hasan ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Babalar günüde çocuğunu kucaklayarak çok anlamlı bir hediye aldığını belirten baba Murat Sarıkaya, bütün babaların gününü kutladı. Fenerbahçeli olan baba Sarıkaya çocuğunun ilk yaşını şampiyonlukla kutlamak istediğini belirtti. Fenerbahçe’nin şansının oğlu Hasan ile döneceğine inandığına değinen baba Sarıkaya, oğlunun beşiğini Fenerbahçe formasıyla süsledi.

"Hasan Ata’nın gelmesi ile birlikte Fenerbahçe’nin şansının da döneceğine inanıyorum"

Konuyla alakalı Fenerbahçeli baba Murat Sarıkaya, "Babalar Günü’nde çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağ olsunlar Yunus Emre devlet Hastanesi’nde de görevliler eşime ve çocuğuma çok ilgili davrandılar. Şu anda çok gururluyum. Oğlum, sabah saat 7:00’de dünyaya geldi. Yani 3-4 saattir babayım. Babalar Günü’nde bundan daha büyük bir hediye düşünemiyorum. Planlasak, hesaplasak denk gelmezdi. İsmi Hasan Ata 3 kilogram 600 gram olarak dünyaya geldi. Bütün çocukların vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Bütün babaların buna göre çocuklarını yönlendirmesi ve eğitmesini temenni ederim. Fenerbahçeliyim, oğlum Hasan Ata’nın gelmesi ile birlikte Fenerbahçe’nin şansının da döneceğine inanıyorum. Rakiplerimizin transferlerinden dolayı çocuklar artık Fenerbahçeli olmaz diyorlar ama ben oğlumla birlikte bunların da değişeceğini düşünüyorum. Yeni yaşını da şampiyonluklarla kutlayacağız" dedi.

"Normal doğum yapanın vücudu daha sağlıklı olacağını biliyordum"

Normal doğumu tercih eden ve tavsiye eden çiçeği burnunda anne Demet Sarıkaya, "Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde daha önce ebe okuluna gelmiştim. Eğitimlere katıldığım için ve doktorum da bu hastanede olduğu için bu hastaneyi tercih ettim. Başından sonuna kadar normal doğum istemiştim ve şükür ki epey bir çabaların sonunda oğlumuza kavuştuk. Bugün de babalar günü olduğu için oğlum erken gelerek eşime en güzel hediyeyi verdi, sağ olsun. Güzel bir hastane burası. Buradaki ebeler yaklaşık 24 saattir benimle ilgileniyor çünkü çok sancım vardı. Eşim de bu eğitimlere katıldığı için eşimin de bilgisi, benim yanımda olması ve doğuma girmesi beni etkiledi. Her şey çok güzel geçti. Tabi hepsi ebelerimiz ve eşim sayesinde çok şükür. Her şey için hastanemize çok teşekkür ederim. Normal doğumu tavsiye ederim çünkü günümüzde herkes özellikle geçtiğimiz senelerde sezaryen doğumu tercih ediyor. Ama ben annelerimizden duyduğum için normal doğum yapanın vücudu daha sağlıklı olacağını biliyordum. Ondan dolayı normal doğumu tercih ettim. Yani sezaryen hiç düşünmedim, şükür ki güzel bir doğum geçti. Normal doğum annesiyim" ifadeleri kullandı.

"Babalar Günü’nde babalarımızın yanında olmak istedik"

Yapılan etkinlik ve Babalar Günü ile ilgili konuşan Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, "Çok sağlıklı bir bebeğimiz dünyaya geldi çok şükür. Öncelikle bebeğin sağlığı çok önemli. Babamız için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem duygusal olarak bebeği ile birlikte büyüyecek hem de manevi olarak büyüyecek. Babalarımızın Babalar Günü’nde yanında olmak istedik. Ben diğer tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Babalar Günü’nde böyle bir duyguyu tatmak çok güzel"

Eşi doğuma giren ve ikinci defa baba olan vatandaş ise şöyle konuştu:

"Babalar Günü’nde büyük bir mutluluk yaşıyorum. İkinci defa baba olacağım hayırlısı olsun diyorum. Allah kucağınıza almayı nasip etsin diyorum. Çok heyecanlıyım, tahmin edemeyeceğiniz kadar heyecanlıyım. Eşim şimdi doğuma girdi. Babalar Günü’nde böyle bir duyguyu tatmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin."