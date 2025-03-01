Eskişehir’de bulunan 106 yıllık Reşadiye Camii’ne elektrikçi Ersin Mustafa Odabaşı ve 19 yaşındaki oğlu Baran Odabaşı tarafından Ramazan mahyası asıldı. Mahyaya "Hoş geldin ya şehri Ramazan" yazısı yansıtıldı.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan ’Ramazan mahyası’ geleneği sürdürülüyor. Bu çerçevede, yaklaşık 106 yıl önce inşa edilen Reşadiye Camii’ne mahya yerleştirildi. Elektrikçi Ersin Mustafa Odabaşı, 19 yaşındaki oğlu Baran Odabaşı ile ön hazırlığı için yaklaşık 1 hafta üzerinde çalışılan mahyayı takabilmek için 30 metre yükseklikte ter döktü. İki minarenin arasına asılan mahyaya, "Hoş geldin ya şehri Ramazan" yazısı yansıtıldı. Havanın kararması ile etkileyici bir görsellik ortaya çıkartan mahya vatandaşların ilgi odağı oldu.

"Ön hazırlığını 1 haftadır yapıyoruz"

Yaptıkları çalışmaları anlatan elektrikçi Ersin Mustafa Odabaşı, "Burada her sene olduğu gibi Ramazan mahyası yapıyoruz. Bu bir gelenektir. Ramazan geleneğini sürdürüyoruz. Yapması zor oluyor tabii. Her işin bir zorluğu var ama önemli olan, sonucundaki güzellik. Şu anda 30 metre üzerindeyiz. Bunun ön hazırlığı var. Ön hazırlığını 1 haftadır yapıyoruz. Bir aksilik olmazsa asması 2 saat kadar sürüyor. Oğlumla birlikte çalışıyoruz, kendisi bana yardımcı oluyor. İkimiz takıyoruz. Oğlumuzla birlikte bu geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

"Olabildiğince babama yardım etmeye çalışıyorum"

Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci olan ama Ramazan mahyasının takılması için babasına yardım eden Baran Odabaşı ise, şunları söyledi:

"Burada Ramazan için özel ampullerle ışıklandırma yapıyoruz. Buna da mahya deniyor. Şimdi bu geleneği biz devraldık. Ben bu işlerde biraz yeniyim. Babamla çok fazla çalışmış bir insan değilim. İşin elektriksel kısımlarını babam hallediyor ama ona olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum. İrtifa yüksekliği ve ampulleri tek tek takmak ise işin zorlu kısımları."