23 Elazığ FK’da Muşspor maçı öncesi Tokat Belediye Plevnespor maçı galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor galibiyeti sonrası hak edilen primleri futbolcularının hesaplarına yatırdı. Bu ödeme, Muşspor maçı öncesinde futbolculara büyük moral kaynağı oldu.

Prim ödemesiyle birlikte takımın özgüveninin arttığını belirten teknik heyet, sahasında Muşspor’u yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti. 23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor galibiyetiyle yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, taraftarlarını bir kez daha sevindirmek için Muşspor karşısına çıkacak.