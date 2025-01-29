Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan ve azgın suların keskin avcısı olarak bilinen samur, Tunceli’de balık avlarken görüntülendi.

Tunceli’de, Munzur Çayında balık avlamak için yoğun çaba harcayan ve sonunda amacına ulaşan koruma altındaki su samuru, Serdar Turhan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntülerden azgın suları yararak kıyıya çıkan su samuru burada bir süre gözetleme yaptı. Daha sonra tespit ettiği balığa doğru hamle yaparak yakalayan samur, balığı yedikten sonra yeniden çay sularında gözden kayboldu.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alıyor.