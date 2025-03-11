Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları mama, ilaç ve bakımlarla öne çıkan Çöplüğün Altın Çocukları ismini taşıyan gönüllüler, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’da Çöplüğün Altın Çocukları topluluğu, yol üzerindeki refüjlerde kuruyan ağaçların yerine fidan dikti.

Yıllar önce Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde refüjlere dikilen bazı fidanların, meydana gelen trafik kazalarında zarar görmesi ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinin ardından harekete geçen gönüllüler, zarar gören fidanların yenilerini dikti.

Ayvalık Belediyesi’nin de desteğiyle yapılan gönüllü çalışmalarda yaklaşık 150 adet çam fidanı yol üzerindeki refüjlerde toprakla buluşturuldu.

Ayvalık’ta sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları mama, ilaç ve bakımlarla öne çıkan Çöplüğün Altın Çocukları gönüllüler grubu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yöre sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

Ayvalık’ın tanınmış simalarından Ogan Reisoğlu, Melda Yücel, Erdinç Evren, İbrahim Karadaş ve ailesinin de destek verdiği etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çöplüğün Altın Çocukları topluluğunun lideri Umut Şen, birlikten her zaman kuvvet doğduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce bir kamyon yol ortasındaki refüje çarpmıştı. Sonrasında da o ağaç kurudu, gitti. Bu yaşanılan durum bizleri çok üzmüştü. Sonrasında zaman içerisinde kurak geçen süreçte de bu ağaçlar kurudu. Bunun üzerine de hem bu bölgedeki refüjleri güzelleştirmek, hem de doğanın insanlığa verdiği katkılarını bir kez daha gözler önüne serebilmek adına bu çalışmayı yaptık. Bizlere destek veren tüm gönüllülerimizle, Ayvalık Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.