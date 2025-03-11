Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont’u makamında ağırladı.

Bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Kilian Vivien, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ve AFD Kıdemli Proje Yöneticisi Şaban Soysal’ın da eşlik ettiği Büyükelçi Isabelle Dumont, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile makamında bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Dumont, Şanlıurfa’nın tarihî zenginlikleri ve kültürel mirası hakkında bilgi alırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar da, şehri geliştirme ve kalkındırma konusundaki projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gülpınar, ziyaretin anısına Büyükelçi Dumont’a Mırra (Acı Kahve) takımı hediye etti.