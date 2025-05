Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan Oda Orkestrası v e Oda Korosu tarafından verilen konser, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Ayvalık’ta; Bahçeşehir Koleji Salonu’nda düzenlenen konsere, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın’ın da izlediği konser; Orkestra Şefi Çağrı Çalışır ile Koro Şefi Seda Atay’ın öncülüğünde gerçekleşti.

Evening Rise, Gjendines Badnlat, Because Carol Of The Bells gibi önemli eserlerin yanı sıra Neşet Ertaş’ın ‘Kurusa Fidanım’ ve Kerimoğlu Zeybeği’nin koro öğrencileri tarafından büyük bir başarıyla seslendirilmesinin ardından, konser; Ahmet Bingöl, Efe Şahlanbaz, Elif Toprak ve Yiğit Berk Koman’ın da solistliğini üstlendikleri oda orkestrasının müthiş eserleriyle adeta kulakların pasını silmesi ile sona erdi.

Konser sonunda; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Güneş Bulak tarafından sahnedeki öğrenciler adına Çağrı Çalışır ile Seda Atay’a çiçekler takdim edildi.

Konserin ardından sahnedeki öğrencilerle öğretmenleri kutlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sebahat -Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nin bu yıl da geleneği bozmadığını belirterek, "Oda Orkestrası olarak başta Orkestra Şefi Çağrı Çalışır, Seda Atay öğretmenimizle birlikte, öğrencilerimizin bu yılki çalışmalarının bir meyvesi olarak çok güzel ve keyifli bir konser sundular. Emekleri için; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, destekleri için de ailelerimize teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ne kadar doğru işler yaptığımızı görmenin mutluluğuyla, gururunu yaşadık. Konseri dinlerken, kendi öğrencilik yıllarıma gittim. ‘O dönemlerde, bu imkanlar var mıydı? Bu eğitimlerimiz var mıydı? Yeteneklerimizi keşfedebilmemiz ve geliştirmemiz sunuluyor muydu?’ diye kendi kendime sordum ve bunun cevabını aldım aslında. Bugün çocuklarımıza imkân verildiğinde, onlara yeteneklerini keşfetmek için destek verildiğinde, ne kadar büyük işler başarabileceğini, aileleriyle bizleri ne kadar çok gururlandırabileceklerini bir kez daha gördük." diye konuştu.