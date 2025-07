Aydın Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) üyeleri, istişare ve yeni üye katılım toplantısında bir araya gelirken, Dernek Başkanı Fırat Barışık; "Üyelerimizin menfaatleri için elimizden ne geliyorsa her zaman buradayız" dedi.

Aydın Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (AYSİAD), istişare ve yeni üye katılım toplantısı Efeler’de gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AYSİAD Başkanı Fırat Barışık ve çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. Toplantıda konuşan AYSİAD Başkanı Fırat Barışık, her geçen gün büyüyen AYSİAD’ın üyelerinin hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Her zaman üyelerin menfaatleri için çalıştıklarını vurgulayan Barışık; "Bizim derneğimiz AYSİAD’ın 10 yılı. Bu yıla özel de inşallah yeni dernek binamıza taşınacağız. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Samimi, daha içten olan bir birlikteliğimiz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Aydınımız için, vatanımız için, milletimiz için, üyelerimizin ticareti için, üyelerimizin menfaatleri için elimizden ne geliyorsa her zaman buradayız" dedi.

Derneğe yeni katılan üyelerin tanıtımı ve plaket takdimi ile devam eden toplantıda, üyelerle birlikte daha verimli ve daha etkili çalışma şartları hakkında sohbet eden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise daha sonra yaptığı açıklamada "Üyesi olmaktan gurur duyduğum Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin 10. yıl istişare toplantısında gündemi değerlendirdik. Dernek üyelerimize ve başkanımız Fırat Barışık’a nezih ortam ve yoğun katılımdan kaynaklı teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.