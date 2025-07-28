KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipte görevli Gökhan Gülcen’in, alevlerin içine ilerlerken "Allah bizimle beraber, korkmayın" diyerek çalışma arkadaşlarını cesaretlendirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde cumartesi günü 15.00’da çıkan orman yangını 3. gününde sürüyor. Yangınla mücadele sürerken Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yoğun duman ve alevlerle kaplı alanlara ulaşmak için çaba sarf ediyor.

Yangın bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlerin arasında ilerlerken orman görevlisi Gökhan Gülcen’in arkadaşlarına moral vererek, "Allah bizimle beraber, korkmayın" dediği ve yangın hattına doğru ilerlediği anlar dikkat çekti.

Öte yandan, Çamlıbel yangınına şu anda 6 helikopterle havadan, 41 Orman Genel Müdürlüğü arasözü ve 35 itfaiye aracıyla karadan müdahale ediliyor.

Yangının geniş alana yayılmasını engellemek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.