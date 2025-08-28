Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan AYKONUT Yapı Kooperatifi ilin önemli sorunlarından biri haline gelirken AYKONUT mağdurları, "Sonuna kadar devam edeceğiz, mücadeleyi bırakmadık" ifadelerini kullanarak haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.

1997 yılında kurulan ve 2017 yılında Yavuzlar İnşaatın devraldığı 550 ortaklı kooperatifte mağdur sayısının her geçen gün katlanarak arttığı bildirildi. Kooperatif kurulduğunda 40-50 yaşında olan pek çok hak sahibinin bugün 70-80 yaşına geldiği için ömrünün ev sahibi olmaya yetmediği öğrenildi. Hak sahiplerinin önemli bir kısmının ölüp hakkın mirasçılara devredilmesi nedeniyle mağdur sayısının 10 bini aştığı belirtildi. Kooperatifi 20 Kasım 2017 tarihinde görkemli bir törenle devralan Yavuzlar İnşaat’ın Yönetim Kurulu üyeleri hak sahiplerine evlerini en geç 2021 yılının Ağustos ayında teslim edeceğine dair söz vermişti.

Aradan geçen yaklaşık 8 yıllık sürede kooperatiften plan üzerine daire satışı yapmasına rağmen Yavuzlar İnşaat da bir çivi bile çakmadı. Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen ev sahibi olacağına dert sahibi olan hak sahipleri Yavuzlar İnşaat’ın da sözünde durmadığını belirttiler. Zamanında kendi müstakil evlerini verip çeyrek asırdan bu yana daire sahibi olma hayali kuran ortakların büyük bir kısmı hayatını kaybederken hayatta kalan çok az sayıdaki hak sahibi de haklarını helal etmediklerini belirttiler. Konuyla ilgili Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu herhangi bir açıklama yapmazken Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi’nde şehrin en değerli yerlerinden biri olan yaklaşık 50 dönüm alan tam 30 yıldır değerlendirileceği günü bekliyor.

"Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek"

AY-KONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Gerçek Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur yaptığı açıklamada, "Aydın AYKONUT Yapı Kooperatifi gerçek hak sahipleri derneği olarak davalarımız devam ediyor. 103 dosya dava var, binlerce mağdur doğru tespit. Davamızdan vazgeçmedik. Fakir fukaranın helal haklarının üzerindeki elleri kıracağız. Allah’ın izni ve hukukun üstünlüğünde bugüne kadar açılan davaları kazandık. Sonuna kadar devam edeceğiz. AYKONUT yönetimine miras değil orası, mal sahiplerinin helal hakları. Bizler gitsek, evlatlarımız peşinde alana kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.