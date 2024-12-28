Kar yağışının nadir görüldüğü illerin başında gelen Aydın’da, yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı sonrası vatandaşlar dağlara akın etti. Merkez ilçe Efeler’de bulunan Paşa Yaylası’na çıkan vatandaşlar kar hasretini giderirken, karın tadını ‘Gece’ isimli kedi de çıkarttı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte Paşa Yaylası’na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, yediden yetmişe herkes beyaz örtü üzerinde vakit geçirip, piknik yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu karlı dağlarda çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Kara hasret yaşayan Aydınlıların kar sevinci çekilen hatıra fotoğraflarına yansırken, karla ilk kez buluşan ‘Gece’ isimli kedi de karın tadını çıkarttı. Sahibi Cafer Sarıoğlu ile birlikte Paşa Yaylası’na gelen ‘Gece’ isimli kedi, ilk kez temas ettiği kar üzerinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Beyaz gelinliğini giyen Aydın manzarasının tadını çıkardıklarını ifade eden Cafer Sarıoğlu, "Aydın, yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle kendisine çeken bir yer. O yüzden her fırsatta kentin doğal güzelliklerini keşfetmeye çıkıyoruz. Bu hafta sonu da Paşa Yaylası’na çıktık. Havaların soğumasıyla birlikte yağan karı burada karşılama fırsatı yakaladık. Gece, yaklaşık 2 yıldır bizimle beraber. O da ilk kez karla tanıştı. Zaten Aydınlılar olarak birçoğumuz kara hasretiz. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte yaylaya çıktık. Bizimle birlikte ‘Gece’yi de getirdik. İlk başta biraz şaşırdı ama sonra hemen alıştı. Bembeyaz kar üzerine siyah görüntüsü de ayrı bir güzellik oluşturdu” dedi.