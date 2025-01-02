2024 yılı Kasım ayı ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttığını ifade eden Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş; "131 farklı ülkeye ihracat yapmamız Aydın’ın dünya ticaretindeki yerini güçlendirdiğinin bir kanıtıdır" dedi.

Önemli ihracat ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’da, Kasım ayı ihracat rakamları belli oldu. 2024 yılı Kasım ayında Aydın’ın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artarak 182,7 milyon dolar oldu. Aydın’ın dünya ticaretindeki yerini güçlendirdiğine dikkat çeken Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş; "Aydın, 2024 Kasım ayında ihracatını yüzde 7 artırarak 182,7 milyon dolara ulaştırdı. Bu başarı, sanayicilerimizin ve üreticilerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Son 12 ayda yüzde 6,9’luk bir artışla 1 milyar 828 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bıraktık. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın, 21. sırada yer aldı. Özel ticaret sistemine göre ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 azalırken 27,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ithalatımız yüzde 1,2 artışla 636 milyon dolar oldu. İlimiz Kasım ayında ithalatta 29. sırada yer aldı. Özellikle, 131 farklı ülkeye ihracat yapmamız ve başlıca pazarlarımız olan İtalya, ABD, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere olan satışların artması, Aydın’ın dünya ticaretindeki yerini güçlendirdiğinin bir kanıtıdır. Sektörlerin ihracat performansına göre gıda ürünleri ve içecek 70,4 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürürken, ekonomik faaliyetlere göre imalat sanayimiz yüzde 73,1’lik pay ile ihracatta en yüksek payı alarak bu başarının temel dinamiği oldu" dedi.

Ayrıca, ihracat çeşitliliğinde kaydedilen ilerlemenin de dikkat çekici olduğunu sözlerine ekleyen Maraş; "Bu yıl ilk kez Arjantin, Kamerun ve Madagaskar gibi ülkelere ihracat gerçekleştirilmesi, pazar çeşitliliğimizin arttığını göstermektedir. Teknolojik ürün ihracatında henüz istediğimiz seviyelerde olmasak da, bu alandaki çabalarımızı sürdürüyoruz. Aydın olarak hem üretim gücümüzü hem de ihracat kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bu başarıların arkasında olan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.