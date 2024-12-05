Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ekin Soydan ve ekibi, 3 yıldır Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nde birincilik ödülünü kazanarak Aydın’ı gururla temsil ediyor.

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, bu yıl Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi. Bu kongreye 81 ildeki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki hekim ve hemşireler katıldı. Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ekin Soydan ve ekibi, “Hemşire Odaklı Yüksek Akışlı Nazar Kanül Oksijen Tedavisi(YANKOT) Yöntem Protokolü, YANKOT Süresini Azaltabilir: Randomize Kontrollü, Kalite İyileştirme (OI) Çalışması” adlı bir bilimsel çalışma ile katıldı. Yoğun bakımdaki bronşitli çocukların daha hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmak için yapılan çalışmanın sunumunu kongrede Zeynep Gökoğlu Sevinç yaptı.

Profesörlerden oluşan bilimsel kurul, kongrede yer alan bütün çalışmanın içeriğini ve sunumu değerlendirip puan verdi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ekin Soydan ve ekibi, birinci seçildi. Aynı ekip, 18. ve 19. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nde de birincilik elde edip üç kez üst üste birinciliği kimseye kaptırmadı.

Bu başarı, ekip için yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda ulusal alanda elde ettikleri üçüncü ödül oldu. Daha önce de 18. ve 19. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongrelerinde birincilik elde eden ekip, bu başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ekin Soydan, bu çalışmanın nasıl geliştiği ve ne gibi yenilikler sunduğuna dair şunları söyledi; "Aydın’da görev yapmaya başladıktan sonra çalışkan ekibimle birlikte ilk kongrede yer alarak ödül kazandık. Bu konuda sanırım devlet hastanesinden bir ekibe ilk kez ödül verildi. Ekip arkadaşlarımın sadece hastaları tedavi etmek dışında bilimsel çalışma yapma konusunda isteklerini görünce bende bu konuda onları destekledim. Geçen yıl 19. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nde entübe hastalarda tüp basıncını sabit tutan otomatik yazılımlı cihazların etkisi ile ilgili yaptığımız bilimsel çalışma Özlem Karakaya tarafından sunularak yine sözel bildiri birincilik ödülü aldı. Bu çalışmaların pediatrik alandaki ilk örneklerinden biri olduk. Önümüzdeki sene 2 çalışmamızı yurtdışındaki bilimsel kongrede sunumunu gerçekleştireceğiz”

Dr. Soydan, kongrelerin amacı hakkında da bilgi vererek, bu tür başarıların sadece bilimsel değil, aynı zamanda sağlık sektöründeki çalışma arkadaşlarımın motivasyonuna da katkı sağladığını vurguladı. Soydan, "Bu tür ödülleri, genellikle alanında en iyi üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri alırken bizim gibi devlet hastanesinden üst üste 3 yıl ödül kazanılması ekibimin çok büyük bir başarısı anlamına geliyor’’ dedi.