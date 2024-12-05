Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ev sahipliğinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Çukurova Üniversitesi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen, ’Mersin’in mavi ufku/ iklim krizi, kirlilik ve biyoçeşitlilik çalıştayı’ sona erdi.

Akdeniz Bölgesinde iklim değişikliğinin etkileri ve deniz kirliliği, biyoçeşitlilik konularında farkındalığı artırmayı, paydaşları bir araya getirerek iş birliği olanakları oluşturmayı ve somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen çalıştaya, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meslek örgütü temsilcileri, meclis üyeleri, Akdeniz Kent konseyi bileşenleri, öğrenciler ile davetliler katıldı.

“Doğamızın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gördük”

Çalıştaya katılımları, bilimsel ve akademik sunumları için tüm paydaşlara teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan, “Doğamızın, dünyamızın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gördük. Sizler gibi işin uzmanı akademisyenlerin bilimsel tespitleri ile bunu ortaya koymak çok önemli. Ne yazık ki bu bilinci, topluma yayma konusunda eksik kaldığımızı görüyoruz.

Bundan sonraki süreçlerde de toplumumuzu bilinçlendirme seminerleri ve konuya dair bilimsel toplantıların düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle de denizaltı canlıları ile ilgili hassasiyet konusunda çok ciddi bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Dilerim ki kolektif bir akılla bunu hayata geçirip, iklim krizinin büyümesine hep birlikte engel oluruz” dedi.

“Doğa için üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız”

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da konuşmasında, çalıştayın sonuç bildirgesinde ortaya çıkan sonuçlara göre, belediye olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizdi. “Yeter ki her kesim bu kapsamda üzerine düşeni yapsın. Akademisyenlerimizin de açıkladığı üzere çevre sorunlarına, iklim sorununa aslında hepimiz bir ölçüde sebebiyet vermekteyiz. Örneğin; değerli akademisyenlerimizin yaptığı sunumlardan sokağa atılan bir pet bardağın, körfez ülkelerine, Doğu Akdeniz’e ya da Cebelitarık taraflarına kadar nasıl bir habitatı etkilediğini, deniz altı ve deniz üstü yaşamına nasıl zarar verdiğini hep birlikte gördük” diye konuştu.

“Doğamızın kıymetini bilelim ve koruyalım”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana çevreci dernek, kurum ve akademisyenlerle sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Sarıyıldız, “Sahil ve mahalle temizlik çalışmaları, ayrıca toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdük. Tabi bu yeterli değil. Kazanlı sahilinde, bir canlının (Caretta Caretta) deniz ile buluşmasına şahitlik eden bir arkadaşınız olarak söylüyorum, bunun kıymetini ve korumamız gerektiğini bilen bir noktada, hepimize düşen büyük sorumluluklar var. Bu çalıştayda, özellikle akademik alanda hocalarımızın vermiş olduğu uzman görüşleri ile MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinden arkadaşlarımızın katkıları ile verilen bu sunumlarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştayın, hepimize başarı getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın amaç ve hedefleri

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Çukurova Üniversitesi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen çalıştay, akademisyenlerin konuya ilişkin bilimsel sunumları, iklim krizi ve çevre kirliliğinin geldiği insanlığı tehdit edici boyutu ve risk altındaki biyoçeşitliliği ele alan sunumları ile devam etti.

Alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla zenginleştirdiği ve çalışma gruplarının oluşturulduğu çalıştayın amaç ve hedefi, Akdeniz Bölgesinde iklim değişikliğinin oluşturduğu etkileri bilimsel olarak masaya yatırıp tartışmak, deniz kirliliği ve biyoçeşitlilik konularında toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak, konuyla ilgili paydaşları da bir araya getirerek bütün bu alanlarda iş birliği olanaklarını oluşturup mevcutü sorunlara dair ortak çözüm önerileri geliştirmek olarak belirlendi.