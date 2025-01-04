Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, en düşük hava sıcaklığı 6 Ocak Pazartesi günü 15 derece olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 15 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, bir havanın hakim olacağı Aydın’da en düşük hava sıcaklığı da 6 Ocak Pazartesi günü 15 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 5 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 17 derece olacak. 6 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 15 derece olacak. 7 Ocak Salı günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 16 derece olacak. 8 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 17 derece olacak.