Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen 'Çember-121' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 83 unsur ve 247 personelin katılımıyla 2 gün boyunca yapılan operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 10'unun 0-2 yıl, 15'inin 2-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl ve 2'sinin 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Öte yandan yakalananlar arasında 7 şahsın uyuşturucu, 5 şahsın dolandırıcılık, 4 şahsın hırsızlık, 3 şahsın yaralama ve 2 şahsın yağma suçlarından arandığı belirlenirken, 7 şahsın diğer suçlardan, 18 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.