Havaların ısınmasıyla birlikte yeşil tonunun hakim olduğu Efeler'de saha çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 'pırıl pırıl bir Efeler' vizyonu doğrultusunda hareket eden Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çehresini değiştiren ortak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Efeler Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçenin her noktasında estetik ve sağlığı ön plana çıkaran kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçe genelindeki sokak araları, kaldırımlar ve orta refüjlerde kendiliğinden çıkan, hem görüntü kirliliğine yol açan hem de çevre sağlığını tehdit eden yabancı otlar, belediye ekiplerince titizlikle temizleniyor. Modern ekipmanlar ve planlı bir iş bölümüyle yürütülen bu operasyon, Efeler'in kent estetiğini güçlendirirken vatandaşlara daha ferah yaşam alanları sunuyor.

'Efeler'in her sokağı bizim evimiz'

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve temiz bir çevrenin modern belediyeciliğin temel taşı olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın huzurla nefes aldığı, bakımlı ve estetik bir kent inşa etmek oldu. Bahar aylarının canlılığını gölgeleyen bakımsız görüntülerin önüne geçmek için ekiplerimizle sahadayız. Efeler'in her sokağını kendi evimiz gibi görüyor, bu titizlikle çalışıyoruz. Daha temiz ve daha güzel bir Efeler için mesaimiz aralıksız sürecek' dedi.

Belediye ekiplerinin mahallelerindeki yoğun çalışmasını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinleri, hem hızı hem de sonuç odaklı yaklaşımı nedeniyle Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti. Sokaklarının kısa sürede hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, 'Ekiplerin titiz çalışması sayesinde kaldırımlarımız temizlendi, görüntü kirliliği ortadan kalktı. Taleplerimize hızlıca yanıt veren Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.