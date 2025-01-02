Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde 2024 yılında 584 bin 878 muayene ve diş tedavisi hizmeti verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ 2024 yılı içerisinde 584 bin 878 muayene ve diş tedavisi hizmeti verilmiştir. MHRS kapasitelerimiz her bir diş hekimi için en az 20 olacak şekilde artırılmıştır. Her üç Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde acil diş polikliniği hizmetleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat nöbet hizmeti kapsamında devam etmektedir” denildi.