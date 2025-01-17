Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 189 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 2024-25 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yarıyıl tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede il genelinde 878 okul ve 9 bin 113 derslikte eğitim gören 189 bin 372 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyelerinin elinden aldı. Öğrenciler karnelerini alırken, 15 bin 727 öğretmen de yarıyıl tatiline girecek.

Törende birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sınıfını ziyaret eden Vali Canbolat, öğrencilerle sohbet ederek tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri temennisinde bulundu. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat; “Bugün ara tatilin ilk başladığı gün. O vesileyle okulumuza geldik. Çocuklarımıza hep birlikte karnelerini verdik. İlk yarıyıl Aydın ilimizde oldukça başarılı, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlandı. Okullarımızda önemli bir problem yaşamadık. Eğitimin kalitesinin artırılması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanması konusunda da arkadaşlarımız bütün eğitim camiamız oldukça ciddi ve kararlı bir şekilde meselenin üzerine gidiyor. Çocuklarımıza sağlık diledik, huzur diledik. İnşallah ikinci dönem onları tekrar burada görüp, eğitim öğretim döneminin devamını sağlayacağız inşallah hep birlikte. Ben huzur diliyorum, sağlık diliyorum ailelerine de, çocuklarımıza da” dedi.