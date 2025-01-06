Aydın’da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda son 1 haftada çeşitli suçlardan arana 85 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu kapsamda 30 Aralık 2024 - 05 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan çalışmalarda il genelinde toplam 25 bin 226 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucu aranması olan 85 şahıs yakalanırken, 44 şahıs da tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 17 adet tabanca, 9 adet pompalı tüfek, 107 adet fişek, 124 gram uyuşturucu madde ve 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 17 bin 863 araç ve motosiklet sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 107 araç trafikten men edildi, 3 bin 638 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.