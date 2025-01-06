Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın fütüristik modeli olan ve nadir rastlanılan Cybertruck Trabzon’da ortaya çıktı. Sıra dışı tasarımıyla çevredekilerin dikkatini çeken otomobilin ABD’de yaşayan Trabzonlu iş adamı Yavuz İnan’a ait olduğu öğrenildi.

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl dağıtımına başladığı Cybertruck isimli otomobil modeliyle dünyada gündem olmuştu. Alışılagelmiş otomobillerden farklı olarak tasarlanan ve ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil Trabzon’da görüldü. Trabzon’un şimdilerde karın yağışlarının etkisindeki Çaykara ilçesindeki Uzungöl’ün yüksek kesimlerinde görülen Cybertruck’ın görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada gündem olurken, karlı yollardaki rahat kullanımı ise dikkat çekti.