Aydın Şehir Hastanesi’nin taşınma süreci kapsamında yürütülen planlama çalışmalarına ilişkin İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Aydın Şehir Hastanesi’nin güncel ilerleme durumu, mevcut merkez kamu hastanelerinin hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için geçiş sürecinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Aydın Şehir Hastanesi’nin yalnızca Aydın’da değil tüm bölgeye sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık kompleksi olacağını belirten İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, taşınma sürecinin, hem sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi hem de vatandaşların en kısa sürede yeni hastanenin imkanlarından yararlanabilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimleri, Başhekim Yardımcıları ile İdari Mali Hizmetler Müdürleri katılım sağladı.