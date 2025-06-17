Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından yürütülen Süt Çiftliklerinde İklim Direncinin Artırılması Projesi (CliResDairy), Avrupa Birliği’nin Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen CLIMAAX projesi dahilinde Barselona’da düzenlenen uluslararası çalıştayda anlatıldı.

CLIMAAX (Climate Risk and Vulnerability Assessment Framework and Toolbox) projesi kapsamında Avrupa’nın 23 ülkesinden 69 bölge, belediye ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen gelen 200’den fazla katılımcı, CosmoCaixa Bilim Müzesi’nde bir araya geldi. Türkiye’yi temsilen davet edilen az sayıdaki temsilciler arasında yer alan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Avrupa düzeyinde dikkat çeken başarı hikayelerinden biri olarak öne çıktı.

Birliği temsilen çalıştaya katılan Proje Koordinatörü Hediye Cerit, başarı hikayeleri oturumunda CliResDairy Projesi’nin ilk teknik çıktılarını sundu. Yapılan sunum, Aydın’daki damızlık sığır yetiştiricilerinin iklim değişikliğine karşı nasıl hazırlıklı hale getirileceğine dair kapsamlı ve veri temelli analizler içermesi bakımından ilgiyle karşılandı.

CliResDairy Projesi, Aydın ili başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki süt çiftliklerinin çok boyutlu iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Projede, sıcak hava dalgaları, tarımsal kuraklık, aşırı yağışlar ve nehir taşkınları gibi iklim kaynaklı tehditler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Hazırladığı proje ve sunumlarda dikkat çeken bilgiler paylaşan ADSYB’nin proje Koordinatörü Hediye Cerit, Tarımsal Kuraklık Riski, sıcak hava dalgaları, aşırı yağış ve sel riski ile nehir taşkınları konusunu da ele aldı. Cerit, "2046-2050 dönemi için yapılan modellemeler, özellikle mısır ve buğdayda hektar başına 400 USD’yi aşan gelir kaybı riski ortaya koymaktadır. Bu kayıplar ağırlıklı olarak bölgenin güneybatı ve orta kesimlerinde yoğunlaşmaktadır. Aydın’ın merkezi ve güneydoğu kesimlerindeki çiftlikler, yoğun sıcak hava dalgalarına karşı yüksek risk altındadır. Kuzey ve batı bölgeleri ise nispeten daha düşük etki düzeyine sahiptir. Bazı alanlarda 100 mm/24 saat üzeri yağış olaylarında artış gözlemlenmiştir. Bu durum çiftlik altyapısına, mera koşullarına ve tedarik zincirine zarar verebilir. Düşük rakımlı ve nehir yataklarına yakın alanlardaki çiftliklerin, 1/100 yıllık taşkın senaryolarında ciddi zarar görme riski bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, yerel çiftçilerin ve kurumların önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda önlem alması gerektiğini ortaya koyan somut ve yönlendirici veriler sunmaktadır" dedi.

İklim değişikliğinin artık sadece çevresel bir mesele değil kırsal kalkınmayı, gıda güvenliğini ve üretici refahını doğrudan etkileyen bir alan olduğunu belirten ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör, " Birliğimizin Avrupa Birliği destekli bu projede yer alması, Aydın tarımı açısından son derece kıymetli ve stratejik bir gelişmedir. Barselona’daki bu üst düzey platformda ülkemizi temsil etmekten onur duyduk. Proje Koordinatörümüz Hediye Cerit’in sunumu, hem bilimsel içeriği hem de sahadaki gerçekliği yansıtması bakımından katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu başarı, sadece Birliğimizin değil, Aydın’daki tüm yetiştiricilerimizin ortak başarısıdır. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, CliResDairy Projesi ile sadece bugünün değil, geleceğin süt üretimini şekillendirmeyi hedeflemektedir. Yerel bilgi birikimi, üniversiteler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu proje, Avrupa’nın dikkatini çeken bir örnek haline gelmiştir" diyerek ekibine teşekkür etti.

Çalışmalarında özellikle tarımsal kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi iklim kaynaklı risklerin önümüzdeki yıllarda yetiştiriciler üzerindeki etkilerini çok net bir şekilde ortaya koyabildiklerini kaydeden Proje Koordinatörü Hediye Cerit ise, "Elde ettiğimiz veriler, bölge planlamalarına entegre edilmesi gereken somut adaptasyon adımlarını içeriyor. Yerel iş birlikleri ve bilimsel analizler sayesinde bu süreci doğru yönlendirebiliriz" diye konuştu.