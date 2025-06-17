Sancaktepe İlçesi Muhtarlar toplantısı, Sancaktepe Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında yapıldı.

Sancaktepe İlçesi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve muhtarlar katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, misafirperverliği için Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’e teşekkür ederek, İstanbul’un gen. İlçesi Sancaktepe’nin İstanbul’un gelişime açık güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydetti. Toplantıda söz alan muhtarlardan gelen talepleri tek tek not alan Vali Gül, konuların takipçisi olacaklarını belirterek görüşmenin sonunda Başkan Alper Yeğin’e çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yeğin yaptığı açıklamada, Sancaktepe Belediyesi’nin Sancaktepe’nin geleceği adına devletin tüm kurumlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını kaydederek " Öncelikle Sayın Valimizin ziyaretinden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.İlçemiz adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirerek Mahallelerimizin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Katılımlarından ötürü İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’e Sancaktepe İlçe Kaymakamı Sayın Naif Yavuz’a Toplantıya katkı sunan tüm muhtarlarımıza ve ilgili kurum temsilcilerine teşekkür eder, toplantının Sancaktepemiz adına hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

İlçenin öncelikli projeleri ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındığı toplantıda Başkan Yeğin, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alınırken, yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.