Aydın’ın ev sahipliğinde Denizli,Muğla ve Uşak illerinin katılımıyla Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler senaryo gereği meydana gelen tren kazasına başarıyla müdahale etti.

Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak illerini kapsayan 20. Bölge Kampı ve Tatbikatı, Nazilli ilçesindeki eski Sümerbank Basma Fabrikası sahasında başarıyla gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Nazilli merkezine sefer yapan bir yolcu treninin hemzemin geçitte önüne çıkan araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazaya müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta çok sayıda ekip, koordineli bir şekilde kurtarma çalışmaları yürüttü. Tatbikata, 5 UMKE kurtarma aracı, 5 ambulans, 1 acil müdahale aracı, 2 lojistik aracı, 1 Mobil KKM aracı, 1 emniyet aracı, 1 AFAD kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 67 UMKE Personeli, 5 emniyet personeli, 6 AFAD personeli, 4 itfaiye personeli, 27 gönüllü üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 17 araç ve 109 personel katıldı. Afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği tatbikat, gerçeğini aratmazken, personellere de kendilerini geliştirme fırsatı sundu.

Tatbikat sonrası Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Denizli, Muğla ve Uşak’tan gelen UMKE personeline, ayrıca, kurumlar arası işbirliği ve desteklerinden ötürü AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile yer tahsisine katkı sağlayan Sümer Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ’a teşekkür plaketi sunuldu.