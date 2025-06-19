Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında ilçeye kazandırılan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, ilk mezunlarını verdi.

Onikişubat Belediyesi Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde çocuklar ’Minik Kalpler, Sevgi Çiçekleri, Neşeli Kelebekler, İnci Taneleri ve Çalışkan Arılar’ isimleri verilen sınıflarda sabah ve öğle grubu olarak eğitim aldı. Eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte minikler için anlamlı bir mezuniyet programı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende aileler duygusal anlar yaşarken, minikler hünerlerini sergiledi. Mezuniyet belgelerini alan çocuklar, ilk eğitim yuvalarına veda etti. Bakımevi’nde önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için de hazırlıklara başladı. Yarı zamanlı sabah ve öğle grubu sistemiyle hizmet vermeye devam edecek merkezin, başvuruların yoğun olarak sürdüğü bildirildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan örnek bir eğitim yuvası oldu. Bugün burada ilk mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Bu daha başlangıç. İnşallah nice yavrumuz burada ilk eğitim basamağını güvenle tırmanacak" dedi.