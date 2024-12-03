Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yerel fideler Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın katılımı ile vatandaşlara dağıtıldı.

Sultanhisar’da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yerel fidelerin dağıtımı yapıldı. Doğal, güvenilir ve sağlıklı olması nedeniyle yerel tohumlar ile üretilen kış sebze fidelerine Sultanhisarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe merkezi Cuma Pazarı girişinde kurulan stantta Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın ücretsiz olarak dağıttığı fideler kısa sürede tükendi. Başkan Yıldırımkaya, fide dağıtımına vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade ederek vatandaşlara teşekkür etti.