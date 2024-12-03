Atatürk Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği farkındalık programıyla engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ufuk Okkay ile panelistler, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda engelli birey katılım sağladı.

Program; Engelliler Haftasına yönelik hazırlanan serginin açılışının ardından, farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı bir performansla başladı. 2019 Yılın Öğretmeni seçilen, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Dr. Yasin Sepil, gözleri bağlı şekilde gitar çalıp mızıka eşliğinde bir müzik performansı sergileyerek engelli bireylerin hayata kattıkları değeri gözler önüne serdi. Sepil’in bu etkileyici performansı, salonda duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Dünya Engelliler Gününün toplumsal farkındalık açısından önemine değindi. Yazıcı: “Engelli bireyler, hayatın her alanında karşılaştıkları zorluklara rağmen büyük başarılara imza atıyor. Onların sorunlarını anlamak ve çözümler üretmek, hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Engelli Bireylerin Daha İyi Koşullara Sahip Olması İçin Çalışıyoruz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konuşmasında, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının ve onların hayat standartlarının yükseltilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu: “Üniversite olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda daha iyi koşullara sahip olmaları için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bu farkındalığın artmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Program, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı panellerle devam etti. Prof. Dr. Necati Kutlu, Doç. Dr. Ahmet Şirinkan, Nazan Yaşarbaş, Macit Papagan, Filiz Acar ve Şaban Hepekbiç, kendi alanlarındaki deneyimlerini ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılara engelli bireylerin yaşamlarına yönelik yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte panelistler; bu tür farkındalık programlarının toplumsal bilinçlenme adına önemli bir rol oynadığını vurguladı.