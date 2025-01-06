Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Sümerpark’ta geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki en büyük yeşil alan olarak bilinen Sümerpark Alanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bakıma alındı. Ekiplerin rutin çalışmalarını gerçekleştirdiği alanda bu kez geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Yapay göletler ve balıklar bakıma alındı

Çalışmaların ilk etabında zamanla kirlenen yapay gölet, içindeki balıklar korunarak kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Gölet zemininde oluşan çamurlar iş makinelerinin de yardımıyla tazyikli suyla temizlendi.

Süs havuzlarından çıkanlar şaşırttı

Yaklaşık 11 bin metrekare alana yayılan göletin içine atılan taş parçaları, plastik parçaları ve cam şişeler, sigara izmaritleri gibi birçok çöp ekipler tarafından toplandı. Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda zamanla oluşan kirlilik ortadan kaldırıldı. Gölet temiz ve ferah bir görünüme kavuştu.

Nazilli’nin Akciğerleri bakıma alındı

Sümerpark Alanı’nda yapılan kapsamlı temizlik çalışması, park içinde yer alan işletmecileri, ziyaretçileri ve parkı sıklıkla kullanan üniversite öğrencilerini mutlu etti. "Nazilli’nin akciğerleri temizlendi" ifadeleriyle yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.