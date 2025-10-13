Sultanla Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Aydın Büyükşehir belediyesi Kadın Voleybol takımı sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sultanlar Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasında İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Galatasaray Daıkın ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı 25-16, 25-24, 25-23’lük set sonuçları ile rakibine 3-0 mağlup oldu. İlk haftada kazanamayan Aydın’ın Sultanları ikinci hafta karşılaşmasında kendi evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Karşılaşma 19.10.2025 saat 15.00’de Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.