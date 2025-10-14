Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan belediye meclis toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda kentte önem taşıyan projeler için 1 milyar 100 milyon TL’lik kredi çekilmesi oy çokluğu ile onay aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından gergin geçen belediye meclisi toplantıları yerini sukunete bıraktı. Tansiyonun düştüğü Ekim ayı toplantısında önemli bir karara imza atıldı. Yeni Dörtyol Kavşağı, Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve köy yollarının asfaltlanması için İller Bankası’ndan 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki kredi çekilmesine oy çokluğuyla onay verildi. Toplantıda kent trafiğini rahatlatacak ve altyapıyı güçlendirecek projelerin finansmanı için alınacak kredinin, Aydın genelinde birçok çalışmanın önünü açacağı belirtildi.

"Şimdiye kadar ödedik, bundan sonra da öderiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu meclis toplantısında yaptığı konuşmada borçlanma kararını "hizmet için zorunlu" olarak nitelendirdi. Başkan Çerçioğlu, belediyenin bugüne kadar aldığı tüm kredileri zamanında ödediğini belirterek, borcun hizmet üretmenin doğal bir parçası olduğunu vurguladı. "Borç yiğidin kamçısıdır" diyen Çerçioğlu, İller Bankası gibi kurumların devletin bir parçası olduğunu, alınan kredilerin de sonuçta halka hizmet olarak döndüğünü ifade etti.