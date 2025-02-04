Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Perşembe günü Efeler ilçesindeki Efeler Bulvarı üzerinde sıcak asfalt çalışması başlatacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 6 Şubat Perşembe günü itibariyle Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki Efeler Bulvarı üzerinde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Çalışmaların, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan bu süreçte trafik kurallarına uymalarını istedi.