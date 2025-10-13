DENİZLİ (İHA) – Denizli’de İngilizce öğretmenleri Talya Kavas ve Selin Sezer ile Sarayköy Tosunlar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gülsüm Ildır Yılmaz iş birliğiyle öğrenciler iklim eylemi için harekete geçti.

Aydem Fen Lisesi, dünya genelinde 171 ülkeden milyonlarca öğrencinin katıldığı Climate Action Project adlı uluslararası çevre girişimine dahil oldu. Proje, İngilizce öğretmenleri Talya Kavas ve Selin Sezer ile Sarayköy Tosunlar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gülsüm Ildır Yılmaz’ın iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje, Birleşmiş Milletler’in Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) temel alınarak hazırlanmış olup özellikle İklim Eylemi, Nitelikli Eğitim ve Sorumlu Üretim-Tüketim başlıklarına odaklanıyor. 6 hafta sürecek program kapsamında öğrenciler; iklim değişikliğinin nedenlerini araştıracak, çözüm önerileri geliştirecek, sunumlar hazırlayacak ve farklı ülkelerden akranlarıyla iş birliği yapacak.

BBC, CNN ve National Geographic gibi uluslararası medya kuruluşlarında yer alan proje, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN Environment Programme), UNESCO Global Education Monitoring Report, LEGO, Accenture, WWF ve Ashoka gibi dünya çapında saygın kurumlar tarafından da destekleniyor.

Aydem Fen Lisesi yönetimi, projeye katılmanın ötesinde bu çalışmanın bölge genelinde yaygınlaştırılması için de adımlar attıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Okulumuzun hedefi, öğrencilerde çevre bilincini artırmak, yabancı dil ve teknoloji becerilerini geliştirmek ve diğer eğitim kurumlarını da sürece dahil etmektir. Proje yürütücüleri Talya Kavas, Selin Sezer ve Gülsüm Ildır Yılmaz, öğrencilerimizin çok yönlü kazanımlar elde etmesine katlı sağlayacak. Bu sadece bir proje değil, gelecek kuşaklar adına sorumluluk alma hareketidir. Öğrencilerimiz fikir ve üretimleriyle çevre bilincinin yaygınlaşmasına öncülük edecek" denildi.

Aydem Fen Lisesi, Climate Action Project’e katılımıyla Denizli’de sürdürülebilirlik temelli eğitim, iklim bilinci ve uluslararası iş birlikleri konusunda örnek okul olma yolunda önemli bir adım attı.