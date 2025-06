DENİZLİ (İHA) – Çek Cumhuriyeti ve Avusturya et yemekleri ve tatlılarını yapmayı öğrenen Denizlili öğrenciler, Avrupa stajlarını tamamlayarak yurda döndü.

Denizli Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen " Alakart Mutfak Uygulamalarında Öğrencilerimizin Avrupa Stajı" isimli projeleri kapsamında katıldıkları stajlarını tamamlayarak yurda döndü.

Proje kapsamında Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında eğitim gören 10 öğrencisi, Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag’da ve 10 öğrenci ise Avusturya’nın başkenti Viyana’da uluslararası hotel ve restoranlarda "Alakart Mutfaktaki Et Yemekleri ve Tatlıların Hazırlanması" üzerine 3 haftalık staj yaptı. Öğrenciler staj süresince; etleri kullanım amacına uygun olarak parçalara ayırma ve marine etme Gratin, Poelle, Roti, Grille, Saute ve Braise teknikleri ile çeşitli et yemekleri ve yemeklere uygun soslar, salatalar ve garnitürler hazırlama uygulamaları yaptı. Hazırladıkları et yemeklerinin görünüm açısından dikkat çekici olmasını sağlayacak sunum tekniklerini uygulamayı öğrenen öğrenciler ayrıca sütlü ve meyve tatlılarının, sorbelerin hazırlanması ve sunumuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Öğrenciler staj faaliyetlerinden arta kalan zamanlarında ise şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek, müze gezilerine katıldı. Avrupa’nın kültürel zenginliğini ve yaşam tarzını yakından görme fırsatı bulunan öğrenciler, farklı kültürlerden kişiler ile bir arada olmalarıyla farklılıklara saygı anlayışı geliştirdi, girişimcilik, kültürel hoşgörü, takım çalışması ve iş disiplini gibi kişisel özellikler elde etti. Öğrenciler sağladıkları dil gelişimi ve almış oldukları Europass Hareketlilik Belgesinin yanı sıra katılım sertifikaları ile yiyecek içecek hizmetleri sektöründe iyi şartlarda istihdam şansı yakaladı.