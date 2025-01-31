Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Atık Pil Toplama Yarışması’na katılan öğrenciler büyük ödüllerin sahibi olacak.

Atık pillerin toplanması, geri kazanılması ve öğrenciler de farkındalık oluşturmak amacıyla Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ‘Atık Pil Toplama Yarışması’ düzenleniyor. Yarışma kapsamında en çok atık pil toplayan ilkokul, ortaokul ve liseler ödüllendirilecek. Yarışma sonunda 1’inci olan okula, 1 adet tenis masası ve malzemeleri ile laptop, 2’inci okula 1 adet masaüstü bilgisayar ve yazıcı, 3’üncü olan okula ise; 1 adet projeksiyon cihazı ve malzemeleri verilecek.

Öte yandan Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, atık pillerin çevreye zarar vermeyecek bir şekilde okullarda toplanarak en geç 23 Mayıs 2025 tarihine kadar Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edileceği bilgisini verdi.