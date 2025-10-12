Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi Akmusluk Mevkiinde geleneksel olarak düzenlenen hayır etkinliği bu kez Atçalı deprem ve İstiklal Savaşı şehitleri anısına düzenlenirken, emekli pilot Ali Atıcı gerçekleştirdiği paramotor gösterisi beğeni topladı.

Atça Mahallesi Akmusluk Mevkiinde ikamet eden Vedat Orhan ve Ahmet Özsan’ın öncülüğünde geleneksel halde 7 yıldır süregelen hayır etkinliği, Atça Mahallesi başta olmak üzere Sultanhisar ve çevre ilçelerle birlikte Aydın, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla gibi illerde yaşayan Atçalılardan gelen katkılarla gerçekleştirildi. Mahallenin Aydın-Denizli Karayolu altında kalan ve bahçelere arasında bir kır kahvesi ile birkaç evden oluşan alanda yol üzerinde yapılan hayır yemeği etkinliği bu yıl Atçalı deprem ve İstiklal Savaşı şehitleri anısına düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte başta keşkek olmak üzere nohut yemeği, pilav, turşu ve aşureden oluşan yöresel lezzetler konuklara ikram edildi. Nazillili emekli İmam Hatip İsmail Düzyol’un Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve yöresel şiirleri ile manevi bir atmosfere bürünen etkinlik boyunca vatandaşlar yemek ikramına destek olabilmek için adeta yarıştı. Kiminin bulaşık yıkamada, kiminin yemeklerin hazırlanmasında kiminin ise yemeklerin servis edilerek masaların hazırlanmasında gönüllü olarak destek vermesi manevi atmosferi daha da güçlendirdi. Etkinliğe Atça Muhtarı Ali Keleş başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

"Şehitlerimizin hatıralarını yaşatıyoruz"

Etkinliğin öncülerinden Ahmet Özsan, geçmişte Atça’da yaşamış İstiklal Savaşı ve depremlerde şehit düşmüş hemşerileri için geleneksel halde etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, mahalle halkımızla ve dışarıda yaşayan mahallelilerimizle dayanışma ve kaynaşmayı artırmak amacıyla bu etkinliğimizi yapıyoruz. Elimizden geldiğince de bu etkinliği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"7 yıldır geleneksel halde bu etkinliğimizi yapmaktayız"

Etkinliğin gerçekleşmesinde öncülük yapan diğer bir Atçalı vatandaş Emekli Askeri Personel Vedat Orhan ise, "Burası Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi Akmusluk Mevkii. Geleneklerimizi yaşatmak ve şehitlerimizin anısını yaşatmak için 7 yıldır geleneksel halde bu etkinliğimizi yapmaktayız. Aynı zamanda çiftçimizin bereketli bir sezon geçirmesi ve bol kazanç sağlaması için de dua ettik. Emeği geçen, maddi ve manevi katkı sağlayan, katılan herkesten Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Deprem ve istiklal Savaşı şehitlerinin anısı yaşatıldı

İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybeden Öğretmen Büşra Bilginer ile Mert, Eda ve Ateş Küçükyumuk ruhlarına dua edildi. Öte yandan İstiklal Savaşında şehit düşen ve Çomaklı Ovası Mevkiinde bulunan şehitlikte bulunan 12 Atçalı şehit için de dua edilerek hatıraları yaşatıldı.

Atçalı pilot şehitler için uçtu

Etkinliğin manevi atmosferini bir anda doruğa çıkartan bir olay da uzun süredir milli bayramlarda ve etkinliklerde yaptığı bayraklı gösteri uçuşları ile bilinen Emekli pilot Ali Atıcı’nın paramotor gösterisi oldu. Atıcı, paramotoru ile taşıdığı Türk Bayrağı ile başta cemiyet alanı üzerinde dönerek yaptığı gösteri alkışlarla desteklendi. Cemiyet alanında gösterisini tamamlayan Atıcı, daha sonra Atça Mahallesi üzerinde tur atarak uçuşunu Atça Çomaklı Mevkiinde bulunan şehitlik üzerinde saygı uçuşu ise sonlandırdı.

Atıcı uçuşun ardından, "Bu uçuş Atça Mahallesindeki deprem şehitlerine gelsin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Ne mutlu Türküm diyene" sözleri ile duygularını dile getirdi.