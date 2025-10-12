Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor, evinde Gemlikspor ile karşılaştı ve nefes kesen mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Ada Stadı’nda oynanan maç, gol düellosu ve taraftarların coşkusuyla sezona renkli bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma, saat 14.00’te Tavşanlı’da başladı. Gemlikspor, 18. dakikada İlker Ataseven’in ceza sahası dışından çektiği sert şutla 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekip üzerinde baskı kurarken, TKİ Tavşanlı Linyitspor’un cevabı gecikmedi. 30. dakikada İbrahim Zeytin, köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 42. dakikada İbrahim Zeytin bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası içinde bulduğu pozisyonda topu filelerle buluşturarak ev sahibini 2-1 öne geçirdi. İlk yarı, kırmızı-siyahlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Gemlikspor geri dönmek için baskıyı artırdı. 73. dakikada Buğrahan Bekar, sağ kanattan gelişen atakta topu ağlara yolladı ve skoru 2-2’ye eşitledi. Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet golü için yoğun çaba sarf etse de, kalecilerin kurtarışları ve savunmaların direnci skoru korudu. Hakem Tayfur Demirkoparan’ın son düdüğüyle maç, 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Ada Stadı tribünleri, sezonun ilk maçında tamamen doluydu. TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları, tezahüratlarıyla takımlarını destekledi.

Bu sonuçla her iki takım da sezona 1’er puanla başladı. TKİ Tavşanlı Linyitspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Tavşanlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.