Manisa’da, 1961 yılında yapılan ve yıllar içinde farklı alanlara taşınan ya da birçok kez kaldırılan Atatürk heykeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatı ile Manisa Kurtuluş Müzesi’nin tamamlanan binasının önündeki yerine konuldu. Heykel, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanındaki bu alanda halkı selamlamaya başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Sürekli yer değişikliğine uğrayan, ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli, belediye binamızın yanında yer alan ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Manisa’yı anlatacak Manisa Kurtuluş Müzesi önüne konuldu. Atatürk heykeli artık vatandaşları buradan selamlayacak” dedi.

1961 yılında yaptırılan Atatürk heykeli, aradan geçen yıllarda pek çok kez yer değişikliğine uğradı ya da kimi zaman kaldırıldı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’na dikilen sol eli havada olan heykel, 1980’li yılların ortasında farklı kararlarla depoya kaldırıldı, 1989 yılında depodan çıkarılarak bu kez Laleli Meydanı’na taşındı. Sonraki yıllarda Kültür Varlığı olarak koruma altına alınan heykelin bulunduğu alanın bir bölümü bir otelin bahçesinde bir bölümü de kaldırımda kaldı. Heykel, kurul kararı ile koruma altında olduğu için önce yeri değiştirilemedi ve taşınması için kurulun izni beklendi. Heykel, 2014 yılında belediye hizmet binası yanındaki milli mücadele kahramanlarının isimlerinin yer aldığı Kurtuluş Kahramanları Anıtı alanına taşındı.

Müze inşaatı için başlayan çalışma nedeniyle koruma altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde temeli atılan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatı dolayısıyla heykel yerinden kaldırılıp Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesinde koruma altına alındı. Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, heykelin yeni yerine konulması talimatı verdi. Atatürk heykeli, Manisa’nın Kurtuluş Savaşı günlerini anlatacak Manisa Kurtuluş Müzesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arasındaki yeni yerine konuldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin hak ettiği şekilde kalıcı bir yere kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu heykel, yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda ulusal bağımsızlık mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin simgesi olan eşsiz bir değerdir. 1961 yılında şehrimize kazandırılan bu heykel, yıllar boyunca birçok kez yer değiştirdi ve hak ettiği değeri tam anlamıyla bulamadı. Şimdi ise şehrimizin merkezinde, belediye binamızın yanında, herkesin kolayca ziyaret edebileceği, gururla izleyebileceği bu yeni yerinde halkımızı selamlayacak. Atatürk heykeli, her bakışta bize bağımsızlık mücadelemizi, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve birlik ruhumuzu hatırlatacaktır. Atatürk’ün mirasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve onu onurlandırmak, bizim en önemli görevimizdir. Bu nedenle, bu anlamlı eserin nihayet huzurlu ve değerine yakışan bir yerde sergilenmesi, hepimiz için önemlidir. Vatandaşlarımızın bu heykelin önünden geçerken yalnızca görsel bir sanat eseri değil, aynı zamanda tarihimizin en güçlü dönemlerinden birinin sembolünü gördüğünü hissetmesini diliyorum. Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler yolunda ilerlerken bu gibi değerlerimizin kıymetini bilmeye devam edeceğiz” dedi.