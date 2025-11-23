Atakum Özel Eğitim Meslek Okulu ile Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen "Ailem Okulum El Ele Engelsiz Günlere" ve "Geziyorum Engelleri Aşıyorum" projeleri kapsamında özel eğitim öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gaziantep’e gezi düzenledi.

Gezi kapsamında heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından verilen kahvaltı programında misafir edildi. Başkan Şahin, özel öğrencilere ve öğretmenlere misafirperverlik göstererek özel eğitime emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti ve günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Program süresince öğrenciler ve aileleri Gaziantep’in kültürel ve tarihi noktalarını ziyaret ederek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Öğretmenler ise Öğretmenler Günü’nü öğrencileri ve aileleriyle birlikte geçirdikleri anlamlı bir etkinlikle kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, Atakum’daki kurumların iş birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle özel öğrenciler ve aileleri için anlamlı bir deneyim oldu.