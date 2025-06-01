SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi, belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Alanında uzman isimlerin konuk olduğu program kapsamında çalışanlara, proje döngüsü yönetimi ile diksiyon ve hitabet eğitimi verildi.

Atakum Belediyesi, kurum içi eğitim seminerleriyle uzman isimleri belediye personeliyle buluşturuyor. Çalışmalar kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ile ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ eğitimi Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeni projelerin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla düzenlenen eğitim programı 2 gün sürdü. OKA’da görev yapan proje uzmanları İbrahim Ethem Şahin ve Sevim Şener, Atakum Belediye personeline yönelik önce eğitimde proje planlama ve hazırlama süreçlerine yönelik teorik bilgiler verdi, ardından grup çalışmaları yapıldı.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında ayrıca Prof. Dr. Ahmet Mutlu tarafından hitabet ve diksiyon semineri verildi. Seminerde, etkili ve akıcı konuşma konusunda teknik bilgiler detaylı olarak anlatıldı. Yoğun katılımın olduğu seminer, personel tarafından ilgiyle takip edildi.