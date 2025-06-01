Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın projelerinden biri olarak hayata geçen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi 2 Haziran Pazartesi günü hizmete açılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 29’uncu tesisi olarak kente kazandırılan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, hizmet vermeye başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projeleri arasında yer alan, Altın Bayrak Ödüllü, Avrupa’nın en İyi Spor Şehri Kayseri’nin muhtelif bölgelerinde hayata geçirilen sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, geçtiğimiz aylarda üye kabulüne başlamıştı. Üye kayıtları yoğun bir ilgi altında tamamlanan, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne hitap edecek toplam 5 bin metrekare inşaat alanına yapılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, 2 Haziran Pazartesi günü hizmete açılıyor. Kayserililerin her türlü ihtiyacını düşünerek kentin muhtelif bölgelerine sosyal tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Mevlana Mahallesi’nde inşa edilen merkez, donatıları ile vatandaşlara spor ve kültür sanat alanında geniş bir yelpazede hizmet verecek.

İçerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıflar, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi bölgeye ayrı bir canlılık kazandıracak.