Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından 1 Nisan’dan itibaren 5 bin 300 adet sokak yıkanırken, 6 bin kamyon ağaç atığı ve moloz kaldırıldı.

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içerisindeki cadde, sokak, ortak kullanım alanları ile ibadethanelerde hijyen çalışmalarına devam ediyor. Başkan Serhat Türkel’in göreve geldiği nisan ayından yılsonuna kadar 5 bin 300 adet sokak yıkandı, 6 bin kamyon ağaç ve moloz atığı kaldırıldı. 8 bin adet çöp konteynerine dezenfekte ve yıkama işlemi yapıldı. 2 bin 800 adet çöp konteynere bulunduğu yerden teker tamiri yapılarak 6 bin adet çöp konteyneri de boyanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nda ibadetlerini en hijyenik koşullarda yapabilmeleri için 6 bin 500 adet çöp konteynerine kireçleme ve temizleme işlemleri uyguladı. Belediyenin Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğünce üretilen 500 adet yeni çöp konteyneri ile 250 adet ayaklı çöp kovası Atakum’un farklı noktalarında kent temizliğine katkı sağladı.

Cadde, sokaklar ve ortak kullanım alanlarında rutin çalışmalar artırıldı. Vatandaşların ibadetlerini en sağlıklı şekilde yerine getirebilmeleri için camilerde, sık aralıklarla temizlik çalışmaları yürütüldü. Çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak için farkındalık çalışmaları da yürüten belediye ekipleri, yaz aylarında artan kirlilik dolayısıyla müdüründen işçisine sahaya tam kadro inerek kentin sokaklarını adım adım süpürdü.