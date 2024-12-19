Samsun Atakum Belediyesi’nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunduğu evde destek hizmetlerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri de katıldı.

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ‘Bir El Bir Gönül’ adlı projeleri kapsamında, Atakum Belediyesi Evde Destek Birimi ekipleri ile Atakumlu ihtiyaç sahibi ailelere ziyarette bulundular. Belediye ekipleriyle ailelerin evlerinde gün boyu temizlik yapan öğrenciler, çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür ettiler.

Evde Destek Hizmetleri Birimi Koordinatörü Süleyman Kurt, üniversite öğrencileriyle ortak yürütülen çalışma hakkında, “Birim olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden gelen öğrenci arkadaşlarımızla beraber Yenimahalle’de tespit ettiğimiz ailelerimize hizmet ve evde bakım hizmetlerini gerçekleştirdik. Başkanımız Serhat Türkel’in de çok önemsediği bu hizmeti, vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz” dedi.

OMÜ İletişim Fakültesi Öğrencisi Muhammet Dulkadir, Atakum Belediyesi’nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalarının önemine değinerek, “Önceliğimiz onların mutluluğunu, huzurunu sağlamak ve taleplerini dinlemekti. Temizlikten ötürü, onlarla bir günlerini paylaşmak bizim için daha önemliydi. Her evde, bir hayat hikayesi vardır ve biz bugün, bu hayat hikayelerini dinledik. Onların durumlarını öğrendik. Gerçekten pırıl pırıl, mükemmel insanlar. Atakum Belediyemize, bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Nazik Anarbekova da projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yaşlılarımız toplumumuzun hafızasıdır. Onlara, her zaman değer vermemiz gerekiyor. Tabii ki bu tarz temizlik işleri fiziksel olarak yorucu olabiliyor ama yaşlılarımızın gülümsemesi, sarılması, teşekkür etmesi buna fazlasıyla değiyor” şeklinde konuştu.

Belediyenin Evde Destek Hizmetleri Birimi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara uzman kadrodan oluşan ekipleriyle psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kişisel bakım, kuaförlüğün yanı sıra teknik alanlarda hizmet sunuyor. Ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ediyor. Çalışmada vatandaşlara ev temizliğinden saç kesimine, şeker ve tansiyon ölçümüne kadar geniş kapsamlı hizmet veriliyor. Evde destek hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Atakum Belediyesi Hizmet Binası’na gelerek veya belediyenin telefon numarası ile talep oluşturabiliyor.