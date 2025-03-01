Gazeteci-Şair ve Yazar Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli) tarafından yeni çıkartılan Asrın Soykırımı (Gazze Destanı) kitabının 3. cildinde İsrail-Filistin Savaşı’nın 420 günlük hikayesi anlatıldı.

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas ve Kassam Tugayları’nın başlattığı özgürlük mücadelesinin akabinde meydana gelen kanlı olaylar; Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı tarafından yazılı ve sözlü medya yayınları, âdeta bir vak’anüvis gibi günü gününe takip edilmek suretiyle gerekli notlar alınıp, günlük bir köşe yazısı içerisinde hece vezni ile mısralara dökülüp ve ilk cildi Nisan 2024’te, "111 destan/şiir"i ihtiva edecek şekilde 344 sayfa olarak yayınlanmıştı. Bu ciltte, "Filistin/Gazze"de yaşanan hadiselerin başlangıcından bu tarihe kadar olan gelişmeler, özetlenmek suretiyle verildi. 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 dönemine ait 9 aylık safhadaki gelişmeler ise "155 destan/şiir" mevzusu olarak 470 sayfada dillendirilerek Eylül 2024 tarihinde 2’nci ciltte sunulmuştu. 3’üncü cilt ise; bunların her ikisini de ihtiva etmekle birlikte bu defa 14 aylık toplam 420 günlük İsrail-Filistin Savaşı’nın hikâyesini (diğerlerinde olduğu gibi; günlük gazetelerden, televizyon haberlerinden özetleyerek, her iki güne karşılık tekabül eden bir destan/köşe yazısı ile) 210 köşe yazısı/destan olarak (Aralık 2024 tarihine kadarki gelişmeleri) anlattı.

Dünya destan tarihinde bir benzeri yok

1 milyona yaklaşan mısra sayısı ile dünyanın en uzun destanı olan ‘Manas Destanı’, Kırgız Türklerinin tarihini, geleneklerini, din ve inançlarıyla mitolojileri/mitleri, geleneklere ve halk hikâyelerine dayanan, efsanevî kişi ve kavramlarını anlatan yönleriyle de edebî bir şaheser olarak görülüp, 9-12’nci asırlara dayanıyor. Eseri hakkında bilgi veren Âşık Derebahçeli, "Bizim, Asrın/Yüzyılın Soykırımı (Gazze Destanı) adını verdiğimiz ve 155 bin sözcüğü aşan, 210 başlık altında toplanmış destan sayısı ve 520 sayfalık hâliyle, yaklaşık bir asırlık Filistin-İsrail çatışmalarının özeti gibidir ve de bu hâliyle Manas Destanı’nın küçük bir numunesidir" dedi.

"Benzeri görülmemiş bir gayretin ürünü"

Aşık Derebahçeli açıklamasının devamında ise "Geçtiğimiz Nisan ayında yayımlanan ve 111 başlık altındaki 342 sayfalık ilk baskıda, 7 Ekim 2023-7 Nisan 2024 dönemine ait, 6 aylık bir devrenin dillendirilmesine çalışılmışken, genişletilmiş 3’üncü baskı ise 210 başlık altında 7 Ekim 2023-30 Kasım 2024 dönemine ait 14 aylık safhada Filistin’de yaşanan ve/veya onu ilgilendiren dünya çapında meydana gelmiş hadiselerin, gönül gözü ile yazılmış, gözyaşları ile karılmış Destanların Destanı Gazze olaylarının âdeta bir özeti gibidir. Diğer bir ifade ile 7 Ekim 2023’ten 30 Kasım 2024’e kadar geçen yaklaşık 420 gün içindeki her bir gelişmeyi, en geç iki günde bir olmak üzere değerlendirmek suretiyle kaleme alınan bu 210 destan; Filistin/Gazze olaylarını, 155 bin söz ile günübirlik yansıtması bakımından dünya edebiyat tarihi gelişimi açısından şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir gayretin ürünüdür. Bu açıdan emsali yoktur ve bugüne kadar da bir benzeri yazılmamıştır. Çünkü bu çalışmamızda biz; televizyon yayınlarını günü gününe takip etmemizin yanında, yazılı medya dediğimiz birkaç günlük gazetenin haber, makale ve yorumlarını da okuyup öğrenmek suretiyle gelişmelerin âdeta içindeymiş gibi yaşadığımız, diğer bir ifadeyle vak’anüvisçesine notlar tutup/kaleme alıp sonra da destanlaştırdığımız için bunun ne bir benzeri ve ne de böylesi bir çalışmanın başka örneği yoktur" diye konuştu.

Kayıkçı, bu eserine giren konuları araştırıp kaleme alırken 150’ye yakın sayıda kitaptan, 400’ü aşan sayıda gazeteden, 222 önemli şahsın açıkladığı bilgilerden yararlanmanın yanında 300 kadar köşe yazarının makalelerinden de faydalandığını, 307 resim ve 25 harita kullanmak suretiyle bunların çalışmaya görsel yönden de büyük bir değer kattığını, gazeteci-yazar ve fikir adamlarının mevzuyla ilgili sözlerine ayrıca yer verildiğini, 7 bin 380 mısra hâlinde olayların hece vezniyle destanlaştırıldığını özellikle belirtti.