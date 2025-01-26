Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında su kayıp ve sızıntılarını en aza indirmek için teknolojik alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Yüksek teknoloji cihazlarla yapılan çalışmalarla yeraltında bulunan ve gözle görünmeyen su kayıpları engelleniyor.

Antalya’ya temiz ve kesintisiz içme suyu temini için teknik alt yapısını güçlendirmeyi sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, her damla suyun takibini yapıyor. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) üzerinden kayıp, kaçak ve arızaları kayıt altına alan ASAT ekipleri, envanterinde bulunan akustik dinleme cihazlarıyla belirlenen mahallelerde gündüz ve gece planlı akustik dinleme çalışması yaparak yeraltında bulunan su kayıplarını da engelliyor. Arızalara ve yaşanan olumsuzluklara hızla müdahale eden ASAT ekipleri su israfının da önüne geçiyor.

Arıza tespit ve onarım süreci ABYS’de

ASAT ekipleri, içme suyu şebekeleri üzerinde yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile aktif fiziki kaçak arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Fiziki kaçak arama ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama ve tarama çalışmaları ile arıza ve sızıntı konumları noktasal olarak belirleniyor. Kaçak ve sızıntının tespit edildiği noktalar Abone Bilgi Yönetim Sistemine tabletler üzerinden aktarılarak tüm süreç kayıt altına alınıyor. Tespit ve kontrollerin ardından onarım ekiplerince arıza hızlı bir şekilde yapılıyor.

Yüksek teknoloji ile arıza tespiti

ASAT Genel Müdürlüğünün teknolojik altyapısına ilişkin bilgi veren ASAT SCADA Şube Müdürlüğü Fiziki Kaçak Arama Şefi İnşaat Yüksek Mühendisi Muhammed Karabulut “Yüksek teknoloji arıza tespit cihazlarıyla donatılan fiziki kaçak arama aracımızın altyapısını da her geçen yıl güçlendiriyoruz. Aracımızda Akustik Dinleme Setleri, Termal kameralar, Boru kameraları, Ultrasonik Debimetre, Su Basınç Ölçüm Cihazları ve detektörler yer alıyor. Bu teolojileri kullanarak işgücü kaybını en aza indirerek hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de su israfını önlüyoruz” dedi.

İşgücü kaybı önleniyor

Arıza tespit sürecini de anlatan Karabulut “ İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerimizde gözle görünmeyen ancak işletme basıncımızı etkileyen su kayıp ve kaçaklarını hızlı bir şekilde tespit ederek suyumuzun boşa gitmesini engelliyoruz. Bu tespitleri fiziki kaçak arama aracımızda yer alan yüksek teknolojik ekipmanları kullanarak nokta atışı gerçekleştiriyoruz. Arızanın olduğu noktayı en doğru şekilde tespit etmemiz ekiplerimizin işgücü ve zaman kaybı açısından çok önemli. Bu süreci sistemlerimize aktararak tüm ekiplerimizin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz” dedi.

19 ilçede kesintisiz hizmet

İçme suyu israfının ve kaybının önüne geçen ASAT, 2019 yılından 2025 yılına kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar haricinde toplam 9 milyon 459 bin 409 metrelik içme suyu hattında akustik dinleme gerçekleştirerek 4 bin 145 kaçak ve sızıntıyı tespit etti. Onarımı gerçekleştirilen arızalar ile 6 yıllık süreçte 86 milyon 732 bin 760 metreküp su kaybını engelleyen ASAT, yıllık ortalama 12 Milyon metreküp içme suyunun israfını önlüyor. Yeni alımlarla arıza tespiti için kullanılan cihaz ve araçlarını da güçlendiren ASAT 19 ilçede 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.