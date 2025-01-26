Malatya genelinde, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde 32 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 37 fişek ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde bin 162 araç kontrol edilerek 111 sürücüye ceza kesildi.

Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla güvenlik güçlerince 24-25 Ocak 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Kentteki parklar, bahçeler, umuma açık yerler ve 71 farklı noktada sabit ve şok uygulamalarla yapılan denetimlere 92 ekip ve 300 personelin görev aldığı ifade edildi.

Denetimler kapsamında 57 park ve bahçe, 8 metruk bina, 16 kıraathane, 5 umuma açık yer, 9 KYK yurt çevresi, 19 okul çevresi ve 1487 aracın denetlendiğinin belirtildiği açıklamada 6 bin 364 şahsın ise kimlik sorgulamasının yapıldığı kaydedildi.

Yapılan denetimlerde, çeşitli suçlarla ilgili 32 kişi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 37 fişek ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 1 şahıstan 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 162 araç ve sürücü kontrol edildi, 111 kişiye ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi ve 1 ehliyet geri alındı.

Okul ve yurt çevrelerinde de güvenlik uygulaması yapıldı

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ayrıca okul ve yurt çevrelerinde de güvenlik uygulamalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin çeşitli suçlardan korunması olarak gerçekleştirilen denetimlerde 4 okulda toplam 4 uygulama yapıldı.

Bu kapsamda, 14 şahıs ve 14 araç sorgulanırken öğrenci yurt çevrelerinde ise 9 farklı noktada 9 uygulama yapıldı. 203 şahıs ve 84 araç üzerinde yapılan sorgulamalar sonucu herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Malatya’da suçla mücadele ve güvenliği sağlama amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği vurgulandı.