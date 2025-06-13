Düzce Belediyesi, Asar Deresi Projesi’nin uygulama alanı içerisinde bulunan dere içi ve çevresinin temizliğine başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra, şehir merkezinden geçen Asar Deresi’nde de olumsuzluk yaşanmaması için düzenli olarak temizlik ve ıslah faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, yağışlarla birlikte dere yatağına taşınan kum ve millerin, su seviyesinin düşmesiyle birikmesinin; ayrıca yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisiyle oluşabilecek koku ve yosun oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Aynı zamanda, mevsimsel yağışlar nedeniyle dere tabanında biriken malzemelerin de kaldırılmasıyla temizlik işlemini tamamlayan ekipler, çalışmaları kısa sürede bitirerek, program dahilinde diğer bölgelerdeki çalışmalarına devam edecek.