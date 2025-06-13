Gaziantep’in Araban ilçesi Sıtma Pınar Çayı’nda temizlik çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda, çay atıklardan temizlendi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde bölge halkı tarafından piknik yapmak ve doğal kaynak suyundan yararlanmak amacıyla tercih edilen Sıtma Pınar Çayı’nın atıklardan temizlenerek koşulların iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Araban ilçesi kırsal Elif Mahallesi’nde yaşayan hayırsever iş adamının kendi iş makineleri ile yaptığı temizlik çalışmaları ile ilçe halkı tarafından sıklıkla kullanılan Sıtma Pınar Çayı ve çevresi temiz bir görünüme kavuştu.

Temizlik çalışması yapılan Sıtma Pınarı Çayı’nın, piknikçiler tarafından gönül rahatlığı ile kullanılabileceği belirtildi.